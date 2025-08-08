САЩ дават $50 млн. за информация, водеща до ареста на Мадуро

САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, предаде Би Би Си.

Вашингтон, който не признава последните две изборни победи на Мадуро, обвинява лидера на южноамериканската страна за сътрудничество с групировки като венецуелската затворническа банда "Трен де Арагуа" и наркокартела "Синалоа".

„Днес Министерството на правосъдието и Държавният департамент обявяват историческа награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Николас Мадуро", каза американският главен прокурор Пам Бонди във видеоклип, разпространен в социалната мрежа "Екс".

Бонди определи венецуелския президент като „един от най-големите наркотрафиканти в света и заплаха за националната ни сигурност.“

Външният министър на Венецуела Иван Гил нарече новата обявена награда „жалка“ и определи действията като „политическа пропаганда“.

„Не сме изненадани, като се има предвид от кого идва“, заяви Гил, като обвини американския прокурор Бонди в опит за „отчаяно отклоняване на вниманието“ от медийния натиск около случая с Джефри Епстийн.

Предишната награда беше определена през януари на 25 милиона долара.

По време на първия мандат на Доналд Тръмп, Мадуро и други високопоставени венецуелски служители бяха обвинени във федералния съд в Ню Йорк по няколко обвинения, включително участие в заговор за „наркотероризъм“.