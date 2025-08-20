Руснак е обвинен в готвен атентат срещу посолството на Израел в Берлин

Германската прокуратура е повдигнала обвинение на руски гражданин за планиране на атака срещу израелското посолство в Берлин и опит да се присъедини към въоръжената групировка „Ислямска държава“, предаде Ройтерс, позовавайки се на прокуратурата.

Според прокурорите обвиняемият, идентифициран само като Ахмад Е. в съответствие с германските правила за защита на личните данни, е получил инструкции от интернет за това как да направи експлозиви, но планът му се е провалил, тъй като не е успял да се сдобие с необходимите компоненти.

„От началото на февруари той планирал да извърши атака в Германия, например срещу израелското посолство в Берлин“, посочиха в изявление федерални прокурори, цитирани и от БТА.

Той е задържан от февруари, когато е бил арестуван на летището в Берлин. Прокурорите подозират, че е бил на път за Пакистан, за да премине военно обучение при „Ислямска държава“, и че е финансирал пътуването си, като е продал скъпи смартфони, които е получил чрез абонаментни планове на мобилни оператори.

Мъжът е обвинен и в превеждане на пропагандни материали на руски и чеченски език за „Ислямска държава“, се казва още изявлението на федералната прокуратура.

На 7 август прокуратурата го обвини в подготовка и подстрекателство към извършване на тежко насилие, застрашаващо държавата. Като непълнолетен той е бил обвинен в опит да се присъедини към терористична групировка в чужбина.