Русия е ударила завод на Байрактар край Киев, Зеленски говори с Ердоган

По време на атаките срещу Украйна миналата нощ, Русия, е ударила турско предприятие и азербайджанското посолство в Киев. Това съобщи в Телеграм украинският президент Володимир Зеленски.

Освен това той съобщи, че е провел телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

„Обменихме мнения за текущата ситуация и обсъдихме следващите дипломатически стъпки. Украйна е готова да разговаря във формат на лидерите, защото това е единственият ефективен формат. И, за съжаление, Русия избягва това и продължава войната“, написа Зеленски.

Визирайки нощната атака на Руската федерация срещу Украйна, президентът отбеляза, че „е имало удари по турско предприятие, по азербайджанското посолство, Представителството на ЕС, Британския съвет, по жилищни райони“.

Той не уточни кое турско предприятие е било целта на руската атака. По-рано обаче турското издание „Türkiye Gazetesi“ писа, че руснаците са нанесли два удара по новопостроения завод на турската компания Baykar, която произвежда дроновете Bayraktar близо до Киев.

„Много се говореше за гаранции за сигурност. Президентът Ердоган заяви, че включва министъра на отбраната си в процеса, за да разбере как точно Турция може да помогне за гарантиране на сигурността, включително в Черно море“, добави Зеленски.

Тази нощ и на сутринта Русия нанесе масиран ракетен удар по Украйна. Общо врагът е използвал 629 дронове и ракети, съобщиха украинските ВВС.

Според полковник Юрий Игнат, началник на отдела за комуникации на командването на украинските ВВС, 5 ракети и 30 безпилотни летателни апарата са успели да нанесат директни щети по определените цели. Сред целите са били чуждестранни дипломатически институции и пететажна жилищна сграда в Киев. Към момента на публикуване на тази публикация е известно за 19 загинали.