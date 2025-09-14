Расте тревогата сред германците от възможна руска атака срещу НАТО

Повечето германци се страхуват от потенциална атака на Русия срещу НАТО, след като дронове навлязоха в полското въздушно пространство, сочи проучване, на което се позовава ДПА.

Проучването, проведено по поръчка на вестник "Билд" сочи, че 62% от анкетираните 1002 души се страхуват от потенциална атака срещу съюзници като Полша и Литва, докато 28% не споделят този страх, а останалите 10% не са сиурни как да отговорят.

Тази тревога нараства, след като части от свалените дронове бяха прихванати от полските военновъздушни сили и съюзнически сили от НАТО. Според военни експерти малко вероятно е проникването им да е случайно, но все още не е ясно дали дроновете са били програмирани да поразят цели на територията на НАТО или идеята е била провокация или тестване на противовъздушната отбрана на НАТО.

Цитираното проучване сочи още, че повечето германци подкрепят въвеждането на още по-строги икономически санкции срещу Русия. Четиридесет и девет процента от анкетираните са казали, че всички доставки на газ и петрол от Русия за Европейския съюз трябва незабавно да бъдат прекратени, 33% са казали, че одобряват доставките да продължат, 11% са казали, че не са сигурни по този въпрос, а седем процента са казали, че няма значение.