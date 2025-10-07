Путин става на 73, Русия нанесе удари по Харков и още 2 области

Руският президент Владимир Путин отбелязва днес 73-ата си годишнина, съобщава ТАСС. Неговият говорител Дмитрий Песков обяви по-рано, че Путин ще има днес голям брой международни контакти и ще проведе рождения си ден в работна обстановка, като има планирано оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия за обсъждане на актуални въпроси.

Денят бе белязан от удари с дронове по три украински области - Харковска, Сумска и Полтавска.

Град Харков е подложен през нощта на масирана руска въздушна атака, предадоха агенция УНИАН и БТА. Ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов съобщи, че в града се чуват мощни експлозии, а в някои квартали има спирания на електричеството.

Кметът Игор Терехов каза, че Русия е нанесла тази нощ 25 удара с дронове "Шахед" по Харков - всички по квартал "Немишлянски", където има индустриални предприятия. Той добави, че в града са били чути около 20 експлозии и че са възникнали пожари.

"Засега няма данни за пострадали. Към града се насочва още една група руски дронове - бъдете предпазливи!", предупреди Терехов.

УНИАН съобщава, че жители са останали без електричество в Сумска и Полтавска област. В Полтавска област има разрушена административна сграда, складове, ударен е и влак. Не се съобщава за жертви.

Ударен е квартал Заречен в Суми. Пострадали са жилища и тролейбус, където са ранени шофьорът и пътник.

Напоследък врагът съсредоточава атаките си върху енергийната инфраструктура, пише украинската информационна агенция УНИАН. Кметът на Харков Игор Терехов предупреди, че вражеските атаки срещу енергийни съоръжения биха могли да направят предстоящата зима най-тежката, която градът е преживявал от началото на войната.