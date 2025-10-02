Путин не се чувствал като император. Такъв бил Александър Първи

Руският президент Владимир Путин заяви, че не е император, а избран президент, съобщи Ройтерс.
"Не, не се усещам така. Александър Първи е бил император, а аз съм президент, избран от народа за определен срок от време. Разликата е голяма", поясни Путин пред участниците във Валдайския форум в курортния град Сочи.
Модераторът на събитието каза, че експертите на форума често обръщат внимание на отслабването на институциите и на международните структури и на засилващата се отговорност на ръководителите на държавите, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
В тази връзка, модераторът попита Путин дали се чувства като руския император Александър Първи, който на Виенския конгрес лично е водил преговорите за бъдещото световно устройство.
Путин отбеляза, че Александър Първи е "обединил Европа със сила" и е победил нахлулия на руска земя враг. Решенията на императора и на Виенския конгрес обаче, които понякога били спорни, следва да бъдат оценявани от историците, подчерта той.
