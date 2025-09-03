Путин и Си Дзинпин обсъдиха как да живеят вечно

Преди началото на днешния военния парад в Пекин руският президент Владимир Путин обсъди с китайския президент Си Дзинпин и темата за биотехнологиите, които удължават човешкия живот, и възможността за постигане на безсмъртие, съобщи Радио Свобода.

Разговорът между лидерите, които вървяха заедно с други държавни глави до церемониалния подиум, не беше публичен. Той беше заснет на микрофон по време на пряко предаване. Това беше отбелязано от блогъри, които говорят китайски, а публикациите им бяха отразени от агенциите Bloomberg и Reuters.

Както се вижда и чува, разговорът е засегнал увеличаването на продължителността на живота.

„Преди хората рядко доживяваха до 70 години. Сега, на 70 години, все още си дете“, твърди се, че е казал Си Дзинпин. Путин (думите му са преведени на китайски във видеото) отговаря: „С помощта на биотехнологиите органите могат да бъдат подменяни за неопределено време... колкото по-дълго живеят хората, толкова по-млади ще стават и хората дори ще могат да постигнат безсмъртие.“ Китайският лидер потвърждава: „Някои прогнозират, че през този век хората ще могат да живеят до 150 години.“

Кремъл все още не е коментирал това видео.

Владимир Путин е на 72 години, той е начело на Русия от края на 1999 г. Според приетите през 2020 г. изменения, той може да заема поста президент до 2036 г., когато ще навърши 84 години. Най-голямата дъщеря на Путин, Мария Воронцова, ендокринолог по професия, ръководи програми, свързани с генетични изследвания, и, както се съобщава, е получила грант „за изучаване на процесите на обновяване на клетките в организма като основа за дълголетие и човешкото здраве“.

Разследващи журналисти, по-специално изданието „Проект“, многократно са писали за здравето на Путин и интереса му към неконвенционалните методи за подмладяване.

Си Дзинпин също е на 72 години.

Най-възрастният управник в историята на СССР и Русия е Леонид Брежнев, който почина на 75-годишна възраст. Редица световни лидери останаха начело на държавата до дълбока старост, по-специално британската кралица Елизабет II доживя до 96 години. Президентът на САЩ Доналд Тръмп сега е на 79. Президентът на Камерун Пол Бия е на 93.