НАТО вдигна германски изтребители заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море

OFFNews 21 септември 2025 в 15:50 2514 2
Германски изтребител

Снимка Getty Images
Германски изтребител

НАТО вдигна днес по тревога два германски изтребителя "Юрофайтър" в отговор на прелитане на руски военен самолет над Балтийско море.

Самолетът, който първоначално не можеше да бъде идентифициран, е летял в международното въздушно пространство без полетен план или радиоконтакт, съобщиха германските военновъздушни сили, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Те заявиха, че руският военен летателен апарат изглежда е бил разузнавателен самолет Ил-20M.

Германските изтребители са излетели от военното летище "Рощок-Лааге" в северната част на страната.

Германските въоръжени сили държат в готовност допълнителни самолети, за да защитават въздушното пространство на източния фланг на НАТО след поредица неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на съюзниците от страна на Русия, посочва ДПА.

По-рановиисокопоставен германски депутат призова да бъде разгледана възможността руските военни самолети, нарушаващи въздушното пространство на страни от НАТО, да бъдат сваляни, пише германската агенция.

Агенцията отбелязва, че този призив е бил отправен в момент, когато съюзниците обмислят как да реагират на влизането на руски изтребители във въздушното пространство на държави от алианса.

„На Кремъл му трябва ясен знак стоп“, пише Юрген Харт, говорителят по въпросите на външната политика на групата в Бундестага на консервативния блок на канцлера на Германия Фридрих Мерц, в статия, публикувана днес от германската медийна група Ер Ен Де.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1170

    2

    ob1

    21.09 2025 в 17:36

    -0
    +0
    Това на снимката не е Eurofighter, а руски дръгел МиГ-29. Германия такива няма от над 20 години.
    Колкото до оркския разузнавач - бил е в международно пространство. Силно съм за ако мръдне встрани да бъде свален. Азиатските скотове разбират само от юмрук в муцуната.

    3900

    1

    Manager Kim

    21.09 2025 в 16:13

    -0
    +2
    Да се учат от членс на НАТО - Турция. Те преди свалиха руски самолет.
     
    X

    От Дамаск до София – за бизнеса и дюнерите с Аладин Харфан