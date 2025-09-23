НАТО обвини Русия в умишлено нарушение на въздушното пространство над Естония и Полша

В Съвета за сигурност на ООН съюзниците от НАТО обвиниха Русия в умишлено нарушаване на въздушното пространство на алианса в Естония и Полша.
"Вашите безразсъдни действия рискуват пряка въоръжена конфронтация с НАТО. Нашият съюз е отбранителен, но не си правете илюзии, че не сме готови да защитаваме небето и територията на НАТО", обърна се към Русия британският външен министър.
Новият американски посланик в ООН Майк Уалц, който се появи на заседание за първи път, също заяви остро, че Вашингтон и съюзниците ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО.
Заместник-посланикът на Русия в ООН обаче посочи, че няма доказателства в подкрепа на твърденията за умишлено нарушаване на въздушното пространство и обвини всички в отправяне на неоснователни обвинения.
