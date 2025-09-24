Мерц: Германия е изправена пред един от най-трудните етапи в съвременната си история

Германия е изправена "пред един от най-трудните етапи" в своята съвременна история на фона на глобалната нестабилност.

Това заяви днес канцлерът Фридрих Мерц, докато защитаваше предложения от правителството му бюджет за 2026 г. по време на парламентарните дебати.

Мерц реши да остане в Берлин, за да се съсредоточи върху вътрешните работи тази седмица, докато световните лидери са в Ню Йорк за юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН, съобщава БТА.

Напрегната международна обстановка бе основна тема в речта му пред законодателите в Бундестага (долната камара на германския парламент).

Мерц заяви, че "цялата западна общност на ценностите е изправена пред може би най-голямото си изпитание" на фона на продължаващите конфликти и търговски спорове.

Несигурността води до преки последици за германската икономика, която е ориентирана към световните пазари и зависи от световния ред, основан на правила, подчерта той.

"Само икономика, ориентирана към растеж, ще генерира ресурсите, от които се нуждаем, за да финансираме инфраструктурата, да бъдем солидарни и да гарантираме социална сигурност в дългосрочен план", заяви Мерц, като предупреди, че профсъюзите и работодателите са силно обезпокоени от загубата на работни места.

"Ето защо трябва да действаме, трябва да го направим бързо и трябва да го направим скоро", подчерта германският канцлер.

Той отхвърли критиките от страна на опозиционните партии, че правителството му възнамерява да ограничи социалната система в страната: "Целта на реформите, които започвам, не е да разрушим социалната държава, а да я запазим такава, каквато наистина ни е необходима".