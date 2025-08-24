Руският външен министър Сергей Лавров обвини западните страни, че се опитват "да попречат" на мирните преговори за Украйна, предаде Франс прес.
Агенцията отбелязва, че това е станало в момент, когато дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта са в застой.
"Те просто търсят претекст, за да попречат на преговорите“, заяви руският външен министър в излъчено днес в "Телеграм" интервю за държавната телевизия "Русия".
Той осъди позицията на украинския президент Володимир Зеленски, който, по думите му, "упорства, поставя условия и изисква на всяка цена незабавна среща" с руския си колега Владимир Путин.
Що се отнася до заплахите на западните страни да наложат санкции на Русия, ако няма преговори, Лавров ги определи като "опит за създаване на пречки пред процеса, започнат от президентите Путин и Тръмп, който донесе много добри резултати".
"Надяваме се, че тези опити ще се провалят", добави той.
Усилията за посредничество на американския президент Доналд Тръмп, който се стреми бързо да сложи край на конфликта в Украйна, достигнаха връхната си точка с среща на върха с руския му колега Владимир Путин на 15 август в Аляска, а три дни по-късно и с приемането в Белия дом на Володимир Зеленски и европейски съюзници на Украйна.
Въпреки това различията в позициите на двете страни все така изглеждат непримирими, посочва АФП.
Евала на Финландия - затвориха границите с Мордор и строят укрепления. Въпрос на враме е само Мордор да нападне, дори няма дачакат 100 години от позора със зимната война.
