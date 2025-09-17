Колумбия дава гражданство на осъден за корупция еквадорски вицепрезидент

Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че е предоставил колумбийско гражданство на бившия вицепрезидент на Еквадор Хорхе Глас (2013–2018), който беше осъден за корупция. Колумбийските власти са поискали Глас да им бъде предаден от Еквадор.

"Хорхе Глас получава колумбийско гражданство. Очаквам правителството на Еквадор да го предаде на колумбийските власти“, написа Петро в профила си в Х.

Външното министерство на Еквадор обаче заяви, че не е получило никакво официално уведомление от Колумбия.

В момента Глас излежава присъда за корупция в еквадорски затвор с най-високо ниво на сигурност. Министерството добави, че присъдите срещу него „остават в сила и делата, които са висящи, ще продължат да се разглеждат в съответствие с еквадорското законодателство“.

През май колумбийският президент Петро заяви, че Хорхе Глас е „политически затворник“.

„Еквадор се нуждае от национален диалог, Колумбия - също, Венецуела също. Националният диалог е фундаменталната основа за мир и демокрация. Мисля, че Глас е политически затворник“, каза тогава Петро.

Глас, който има и германско гражданство, е в затвора от април 2024 г., когато действащият президент на Еквадор Даниел Нобоа нареди на полицията да нахлуе в мексиканското посолство в Кито и да арестува бившия вицепрезидент. Мексиканското правителство му даде дипломатическо убежище, смятайки, че той е обект на политическо преследване, напомня БТА.

Бившият вицепрезидент е осъден на 8 г. затвор за незаконно сдружаване и подкуп, а през юни беше осъден на още 13 г. за злоупотреба с власт по време на възстановителните работи след земетресението в провинция Манаби през 2016 г.

Глас твърди, че е жертва на политическо преследване и че съдебният апарат в Еквадор се използва срещу политически опоненти на сегашното правителство.

Искането на Петро за предаването на Глас идва на фона на обтегнати отношения между Колумбия и Еквадор.