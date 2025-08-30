Кая Калас: Русия няма да получи обратно замразените си активи, без да плати репарации

Не е възможно да си представим връщането на руските активи, замразени в блока поради войната в Украйна, освен ако Москва не плати репарации, заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас пред репортери преди срещата на външните министри на съюза в Копенхаген.

Приветствам широката подкрепа за разширяване на мандата на Мисията на ЕС за военна помощ на Украйна. Това ще ни позволи да предоставяме обучение и съвети директно в Украйна след евентуално примирие", каза още Калас.

По думите й много държави от Европейския съюз подкрепят идеята за обучение на украински военнослужещи (включително на територията на Украйна) след примирие с Русия.

Калас обаче не уточни колко държави застават зад тази инициатива, която за да бъде осъществена, изисква одобрение от всички 27 държави членки на ЕС.