Кая Калас: Русия няма да получи обратно замразените си активи, без да плати репарации

OFFNews 30 август 2025 в 09:13 395 0
Шефката на външната политика на Европейския съюз Кая Калас

Снимка БТА/АП
Шефката на външната политика на ЕС Кая Калас

Не е възможно да си представим връщането на руските активи, замразени в блока поради войната в Украйна, освен ако Москва не плати репарации, заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас пред репортери преди срещата на външните министри на съюза в Копенхаген. 

Приветствам широката подкрепа за разширяване на мандата на Мисията на ЕС за военна помощ на Украйна. Това ще ни позволи да предоставяме обучение и съвети директно в Украйна след евентуално примирие", каза още Калас. 

По думите й много държави от Европейския съюз подкрепят идеята за обучение на украински военнослужещи (включително на територията на Украйна) след примирие с Русия. 

Калас обаче не уточни колко държави застават зад тази инициатива, която за да бъде осъществена, изисква одобрение от всички 27 държави членки на ЕС. 

