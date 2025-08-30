Кая Калас: Русия няма да получи обратно замразените си активи, без да плати репарации

Не е възможно да си представим връщането на руските активи, замразени в блока поради войната в Украйна, освен ако Москва не плати репарации, заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас пред репортери преди срещата на външните министри на съюза в Копенхаген.
Приветствам широката подкрепа за разширяване на мандата на Мисията на ЕС за военна помощ на Украйна. Това ще ни позволи да предоставяме обучение и съвети директно в Украйна след евентуално примирие", каза още Калас.
По думите й много държави от Европейския съюз подкрепят идеята за обучение на украински военнослужещи (включително на територията на Украйна) след примирие с Русия.
Калас обаче не уточни колко държави застават зад тази инициатива, която за да бъде осъществена, изисква одобрение от всички 27 държави членки на ЕС.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
До подпорния хотел: Фирма изсече гора за 200 000 лв., РИОСВ я глоби 3500 лв. и й разреши да строи хотел, защото вече няма гора
Лодка с мигранти потъна в Средиземно море, минимум 49 се удавиха
Проф. Рачев: Време, опънато на въже. И септември ще става за море
До подпорния хотел: Фирма изсече гора за 200 000 лв., РИОСВ я глоби 3500 лв. и й разреши да строи хотел, защото вече няма гора