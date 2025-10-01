К-виза: китайският отговор на визовите ограничения в САЩ

Китай започва нова визова програма, която цели да привлече млади таланти в областта на технологиите, съобщава Ен Би Си. Това се случва на фона на затягане на критериите за издаване на визи в САЩ.

Съгласно новите правила младите завършили – в областите на науката, технологиите, инженерството и математиката вече не се нуждаят от подкрепата на местен работодател и ще могат да се ползват с повече гъвкавост по отношение на честотата на влизане и продължителността на престоя в страната.

Потребители в китайските социални мрежи твърдят, че новата виза накланя везните в полза на чуждестранните завършили за сметка на образованите в Китай. Други предупредиха, че програмата може да доведе до измамни кандидатури и вълна от пристигащи от развиващи се страни, което би натоварило пазара на труда.

Недоволството предизвика необичайно остра реакция от държавните медии, които отхвърлиха критиките като „заблуждаващи“ и „тесногръди“. В материал на китайската партийна медия „Женмин жибао“ се твърди, че Китай все още страда от недостиг на висококвалифицирани кадри, необходими за изостряне на технологичното му предимство, като пренебрегна страховете от прекомерна миграция.

Фокусът на Пекин върху привличането на чужди таланти рязко контрастира с Вашингтон, където наскоро бяха въведени визови ограничения, затрудняващи работата на чужди професионалисти в САЩ. Президентът Доналд Тръмп въведе такса от 100 000 долара за кандидатите за виза H-1B, което прави по-скъпо за американските компании да наемат чуждестранни специалисти.

Китай изостава от САЩ в ключови области като полупроводници и биотехнологии и се стреми да привлече чужди специалисти, за да навакса. Идеята идва и на фона на влошаващ се пазар на труда, като градската безработица през август се покачи до най-високото си ниво от февруари. Официалният показател за младежка безработица през август достигна 18,9% — най-високото ниво от въвеждането на новата система за отчитане през 2023 г., като от статистиката са изключени студентите.