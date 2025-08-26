Испания и Великобритания махат граничната ограда в Гибралтар

Гиблартар

Снимка БТА/АП
Гибралтарската скала.

Испания и Великобритания планират да разрушат граничната ограда в Гибралтар през януари следващата година, съобщи испанската информационна агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Двете страни обсъждат графика за дейностите, след като през юни беше постигнато споразумение с Европейския съюз за граничния контрол в Гибралтар.

Според испанския ежедневник „Паис“ и източници на ЕФЕ, близки до преговорите, окончателният текст на споразумението между Лондон и Мадрид се очаква да бъде представен през октомври и да бъде ратифициран от двете страни до декември.

Споразумението, което урежда статута на Гибралтар след Брекзит, предвижда премахването на граничната ограда и на проверките на хора и стоки. Тази мярка ще улесни ежедневното преминаване на границата за около 15 000 работници, които пътуват между Испания и Гибралтар, и ще бъде от полза за приблизително 300 000 жители на района.

