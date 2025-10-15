Двама палестинци са убити при израелски обстрел в Газа въпреки сключеното примирие

Двама палестинци са били убити днес при израелски обстрел източно от град Газа въпреки сключеното примирие, заявиха лекари, цитирани от ДПА.

От своя страна въоръжените сили на Израел уточниха, че няколко подозрителни човека са пресекли линията, отвъд която се изтеглиха израелските войски в съответствие със споразумението. Те са се приближили към израелски военнослужещи в северна Газа, като по този начин са нарушили мирното споразумение и това ги е принудило да открият огън, "за да отстранят опасността."

Израелските сили повториха предупреждението си към жителите на анклава да не се доближават до военнослужещите, които са разположени на повече от половината от територията на крайбрежната ивица.

Примирието между Израел и ислямистката групировка "Хамас", сключено с посредничеството на САЩ, Египет и Катар, е в сила от петък.