Дълъг разговор между Тръмп и Путин преди срещата със Зеленски в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че започва телефонния си разговор с руския президент Владимир Путин, предадоха световните агенции. Тръмп каза, че разговорът ще бъде продължителен.

Той предхожда посещението на украинския държавен глава Володимир Зеленски утре в Белия дом.

Предишният разговор между президентите на Русия и САЩ се състоя в нощта на 19 август, няколко дни след руско-американските преговори в Анкоридж в Аляска, припомнят световните агенции, цитирани от БТА. Преди това лидерите разговаряха по телефона на 3 юли. Тогава руският държавен глава каза на Тръмп, че Русия няма да се откаже от целите си по отношение на Украйна.

Първият разговор след завръщането на Тръмп на президентския пост се състоя на 12 февруари. Същевременно това беше първият контакт между лидерите на Русия и САЩ от три години насам. След това държавните глави проведоха телефонен разговор на 18 март. После Путин и Тръмп разговаряха по телефона на 19 май и на 4 юни – скоро след кръговете на преките руско-украински преговори в Истанбул. На 14 юни Путин поздрави Тръмп за рождения му ден пак по телефона. Тогава двамата говориха и за ескалацията на напрежението в Близкия изток, започнала по това време.

Основните теми на повечето разговори между Путин и Тръмп са възстановяването на двустранните отношения и ситуацията в Украйна.