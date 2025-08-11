Четири дрона на СБУ удариха руски завод, произвеждащ компоненти за ракетите Х-32 и Х-101

Дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) удариха Арзамаския инструментален завод, който произвежда компоненти за ракетите Х-32 и Х-101, летящи до мирни украински градове. Това съобщи източник от ведомството пред агенция УНИАН.

Според предварителни данни, най-малко четири дрона на Центъра за специални операции „А“ на Службата за сигурност на Украйна са поразили целта.

„Тази сутрин дронове с голям обсег на Центъра за специални операции „А“ на СБУ удариха производствените мощности на Арзамаския инструментален завод - Пландин, който се намира в Нижегородска област на Руската федерация“, отбеляза източникът.

Става дума за предприятие, което е част от руския военно-промишлен комплекс и произвежда жироскопични устройства, системи за управление, бордови компютри и системни компоненти, по-специално за ракетите Х-32 и Х-101.

Отбелязва се, че заводът е част от Корпорацията за тактическо ракетно оръжие.

„Предприятията на руския военно-промишлен комплекс, които работят за войната срещу Украйна, са абсолютно легитимни военни цели. СБУ продължава да работи по демилитаризацията на съоръжения, които произвеждат оръжия за тероризиране на мирни украински градове“, заяви информиран източник в СБУ.

Това не е първата успешна операция на Центъра за специални операции „А“ на СБУ. По-специално, на 9 август техни дронове удариха логистичен център, където се съхраняват готови за употреба „Шахеди“, както и чуждестранни компоненти за тях.

Пресслужбата на СБУ отбеляза, че складът се намира в село Кзил-Юл, Република Татарстан.

Дронът е ударил директно сградата на логистичния център. След експлозията е възникнал пожар. СБУ отбеляза, че разстоянието от руско-украинската граница до точката на унищожение е около 1300 км.