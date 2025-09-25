Росен Желязков отговори на критиките на Борисов: Правителството трябва да изпълни ангажиментите си

Бордът по водите е инструмент, но сам по себе си не е решение. Ангажиментите, които правителството има, трябва да си ги изпълни, отговори на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов премиерът Росен Желязков.

Той съобщи, че утре вицепремиерът Атанас Зафиров ще бъде в Брезник и в Плевен, гледат се и други райони с проблеми. А решението на проблема са "целенасочени действия, защото хората имат съвсем основателното право да недоволстват от темповете и качеството на услугата, ако изобщо можем да говорим за качество".

Премиерът изтъкна, че е имал разговор с ресорните министри още преди да бъде сформиран борда, като е посочил, че времето за търсене на виновни за настоящото положение е отминало.

"Оттук нататък всичко онова, което може да се направи утре, трябва да се свърши днес - и инвестиции в инфраструктурата, и довеждащи водопроводи, и източниците", категоричен беше Желязков.

По думите му в момента се работи по няколко източника, по няколко сондажа, като резултатът предстои да стане видим.

Желязков отбеляза също, че Националният борд по водите е инструмент, но сам по себе си не е решение. Решението са , заяви Желязков.