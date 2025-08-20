ПП обвиниха БНБ, че е безсилна срещу санкционирани по ''Магнитски''

"Продължаваме промяната" обвиниха Българската народна банка (БНБ), че е "безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по "Магнитски". От БНБ отговориха, че тази позиция е "недопустим опит за оказване на политически натиск от страна на парламентарно представена политическа сила, което противоречи на закона и институционалния ред в страната".

В позиция до медиите председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев разпространи отговор на Българската народна банка на негово запитване как "Общинска банка" обслужва сметките на "ДПС-Ново начало" при положение, че нейният останал единствен председател Делян Пеевски, който е и материално отговорното лице в партията, е санкциониран по закона "Магнитски" от САЩ.

Според отговора на БНБ банките самостоятелно вземат решения по договорите си с клиенти и липсва "изрична нормативна регламентация" в националното законодателство как банките да действат в такъв случай.

Запитването на Асен Василев се позовава на указания и насоки на централната банка към търговските банки в страната от юни 2021 г., малко след като Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков, Александър Манолев, Петър Харалампиев и Красимир Томов бяха включени в списъка със санкционирани за корупция от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

Василев припомня прессъобщение на БНБ от 11 юни 2021 г., според което БНБ започва да прилага ограничителни мерки за такива лица при сделки и операции по Закона за мерките срещу изпиране на пари. Според съобщението на БНБ всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с такива лица вече са предприели мерки, включително блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки.

От БНБ реагираха остро на позицията на ПП.