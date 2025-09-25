И Пеевски критикува Желязков: Вицепремиерите и министрите да стоят на смени в Плевен

OFFNews 25 септември 2025 в 10:28 459 1
Делян Пеевски

Снимка БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е съгласен с критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към премиера Росен Желязков и министрите относно невъзможността правителството да се справи с водната криза в страната. 

По думите на Пеевски вицепремиерите, шефът на борда по водите и министрите да отидат в Плевен и "на смени да стоят там", докато се реши проблемът.

По-рано днес Борисов заяви, че "изобщо не се реагира адекватно". Той посочи, че Желязков трябва да отиде в Плевен задно с министрите, ВиК холдинга, областния управител и да ги остави там 10-15 дни, докато се реши проблемът с безводието, и да се отиде в другите области, където назрява същият проблем. 

Лидерът на първата политическа сила посочи също, че "Мирчев е прав - ние сме петима премиери. И Слави, и Зафиров и БСП, и аз и Желязков, и Пеевски. Можеше да има само един в мое лице", а Пеевски коментира думите му, като заяви, че "държавата има само един премиер, само един президент, само един председател на Народното събрание".

 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4047

    1

    IvoIvo

    25.09 2025 в 10:58

    -0
    +0
    Всеки критикува всеки, кое не се разбра :)
     
    X

    Трите стълба на руската пропаганда: анализът на Серхий Плохий