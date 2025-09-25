И Пеевски критикува Желязков: Вицепремиерите и министрите да стоят на смени в Плевен

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е съгласен с критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към премиера Росен Желязков и министрите относно невъзможността правителството да се справи с водната криза в страната.

По думите на Пеевски вицепремиерите, шефът на борда по водите и министрите да отидат в Плевен и "на смени да стоят там", докато се реши проблемът.

По-рано днес Борисов заяви, че "изобщо не се реагира адекватно". Той посочи, че Желязков трябва да отиде в Плевен задно с министрите, ВиК холдинга, областния управител и да ги остави там 10-15 дни, докато се реши проблемът с безводието, и да се отиде в другите области, където назрява същият проблем.

Лидерът на първата политическа сила посочи също, че "Мирчев е прав - ние сме петима премиери. И Слави, и Зафиров и БСП, и аз и Желязков, и Пеевски. Можеше да има само един в мое лице", а Пеевски коментира думите му, като заяви, че "държавата има само един премиер, само един президент, само един председател на Народното събрание".