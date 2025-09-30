Активен е сайтът, който следи цените на основните стоки

Вече работи сайтът, който следи цените на основните хранителни стоки и стоки за бита. Kolkostruva.bg е разработен от Комисията за защита на потребителите във връзка с усилията на овладяване на инфлацията при прехода към еврозоната.
В портала потребителите могат да проверят стоките по градове, търговски вериги и категории.
Въвеждат се цените на млечните продукти, хляба, яйцата, олиото, месото, рибата, зеленчуците, плодовете, захарните изделия, кафе, чай, безалкохолни и алкохолни напитки, хигиенни продукти и др.
Търговците трябва да подават актуална справка за цените всеки ден.
30.09 2025 в 11:57
Поне има отворени данни, та очаквам скоро някой програмист да направи практичното обратно търсене... По продукт.
Русия ще призове 135 хиляди наборници за срочна военна служба
