Активен е сайтът, който следи цените на основните стоки

OFFNews 30 септември 2025 в 09:39 500 1
Портал за цените на потребителските стоки

Снимка Kolkostruva.bg
Портал за цените на потребителските стоки

Вече работи сайтът, който следи цените на основните хранителни стоки и стоки за бита. Kolkostruva.bg е разработен от Комисията за защита на потребителите във връзка с усилията на овладяване на инфлацията при прехода към еврозоната.

В портала потребителите могат да проверят стоките по градове, търговски вериги и категории.

Въвеждат се цените на млечните продукти, хляба, яйцата, олиото, месото, рибата, зеленчуците, плодовете, захарните изделия, кафе, чай, безалкохолни и алкохолни напитки, хигиенни продукти и др.

Търговците трябва да подават актуална справка за цените всеки ден.

 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2905

    1

    ОнаясМетлата

    30.09 2025 в 11:57

    -0
    +0
    Направено е максимално неудобно за потребителите. Можеш да видиш промяната на конкретен продукт, в конкретен обект на конкретна верига. Тоест, ако искам да знам дали в магазина до нас има неправомерно завишени цени, трябва да цъкам случайни други вериги...

    Поне има отворени данни, та очаквам скоро някой програмист да направи практичното обратно търсене... По продукт.
     