Вълчев: Интегрираният изпит за 7. клас няма да повиши частните уроци, защото мери IQ

Мая Младенова 03 септември 2025 в 13:26 237 0
Красимир Вълчев

Снимка БГНЕС
Красимир Вълчев, министър на образованието

Интегрираният изпит по математика за седмокласниците няма да бъде много по-различен от досегашния изпит по математика, коментира на брифинг в Министерския съвет днес министърът на образованието Красимир Вълчев.

Предвижда се една трета от задачите да изискват познаването на учебното съдържание от природните науки: биология, география, физика и химия. Тези задачи по същество ще са математически, но с по-практическа насоченост и понятия от природните науки, обясни Вълчев.

За новите задачи няма да се изисква наизустяване на формули. Целта е учениците да могат да решават практически задачи, защото резултатите от НВО и изпитите "Пиза" показват, че практическите задачи затрудняват българските ученици. Целта е не да се заучават само математически алгоритми, а да могат да трансформират една практическа ситуация в математическа задача, поясни министърът.

Задачите ще изискват учениците да разбират базови понятия като електрически ток - какво се мери с ват или волт, а не даване на определения. Задачи от такъв тип могат да включват изчисляване на мощност или на потреблението на енергия, но без да е необходимо да се заучават конкретни формули от физиката, химията и пр. Тези формули ще се учат, както досега, но за целта на вътрешното оценяване.

Министър Вълчев коментира и най-често поставяния въпрос - дали новият формат на изпита няма да увеличи частните уроци. По думите му това не би трябвало да стане, тъй като новите задачи ще мерят умения, а не наизустени знания.

Има две причини за частните уроци - че родителите искат да дадат предимство на своите деца във външното оценяване и че чрез частните уроци се наваксват пропуски, подчерта министърът.

"Този изпит няма да направи частните уроци по-рентабилни, защото изпитът в по-голяма степен ще мери интелигентност. Интелигентността не може да се заучи", заяви още образователният министър. 

