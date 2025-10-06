В Кюстендилско и Пернишко все още няма ток

Задълбочава се кризата с липсата на електричество в общини около Перник и Кюстендил, предаде БНР. 

От четвъртък насам две села в община Брезник са без ток. Местните жители се опасяват, че при нужда от спешна помощ или в друга извънредна ситуация ще останат без възможност за реакция.

В редица други населени места в региона също няма електрозахранване за пореден ден.

От "Електрохолд Запад" не дават конкретен срок за отстраняване на авариите, тъй като автоматичната информация за възстановяване на електроподаването непрекъснато се променя.

Последната информация е, че токът ще бъде възстановен към края на деня или в най-добрия случай - следобед.

Според актуалната информация в общините Брезник, Трън, Своге и Етрополе електрозахранването се очаква около 14:30 ч., а в Кюстендил и Трекляно – около 21:30 ч.

    Stoyancho

    06.10 2025 в 10:14

    -0
    +4
    21 век......
     
