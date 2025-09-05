Удължават с месец частичното бедствено положение в Плевен

Частичното бедствено положение в Плевен и областта се удължава с месец - до 1 октомври, със заповед на заместник областния управител Павлин Филовски заради водната криза.
Обявеното на 1 септември бедствено положение бе в сила до 8 септември включително.
Освен Плевен бедственото положение обхваща селата от общината Николаево, Ралево, Ласкар, Къшин, Брестовец, Тодорово, Бохот, Буковлък, Опанец и Ясен, както и Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре и Победа.
По–рано през деня, по време на заседанието на кризисния щаб, от дружеството ВиК-Плевен съобщиха, че количества, които постъпват от водоизточниците, са недостатъчни за стабилизиране на водоподаването към Плевен и други части от областта.
Продължават и дейностите по предприетите мерки за откриване на нови кладенци и водоизточници и частични ремонти на водопроводната мрежа, където има течове.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Състоянието на пребития шеф на МВР в Русе се влошило, обвинението ще е за тежка телесна повреда
Шефът на полицията в Русе пребит пред съпругата си и невръстното им дете
Шефът на полицията в Русе пребит пред съпругата си и невръстното им дете
Ryanair дава 5 см отгоре за безплатния ръчен багаж