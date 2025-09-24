Св. Текла била постоянна спътница на ап. Павел, тя е първата мъченица за вярата

Църквата почита днес Св. първомъченица и равноапостолна Текла.
Тя била наследница на знатен и богат род. Като християнка станала постоянна спътница на апостол Павел.
Управителят на град Антиохия Александър залюбил Текла и пожелал да се ожени за нея. Отказът го разгневил и той заповядал да я хвърлят на зверовете - тя останала невредима. Изплашен от силата на мъченицата, Александър й върнал свободата.
Така тя прекарала много години още в молитва и добри дела. Починала в дълбока старост.
Света Текла била първата мъченица от жените християнки. Поради това св. Църква я нарекла "първомъченица". Заради нейната апостолска дейност я нарекла и "равноапостолна".
