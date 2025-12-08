Зеленски на среща с европейски лидери за войната в Украйна

Маргарита Генчева 08 декември 2025 в 12:10 101 0
Украйна

Снимка Pixabay
Украйна

Предстои среща между украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в понеделник. Това се случва, докато САЩ натискат Украйна да приеме предложеното мирно споразумение с Русия. 

„Започваме нова дипломатическа седмица – ще има консултации с европейски лидери. На първо място – въпросите на сигурността, подкрепата за нашата устойчивост и пакетите за подпомагане на нашата отбрана. Преди всичко – противовъздушна отбрана и дългосрочно финансиране за Украйна. Разбира се, ще обсъждаме общо виждане и общи позиции в преговорите“, обърна се Зеленски към украинците, цитиран от Ройтерс.

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц вече пътуват към срещата, която ще се проведе в Лондон. 

Преговорите се състоят на фона на един от най-трудните за Украйна етапи във войната, която продължава вече почти четири години. Има засилени руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна, което оставя украински села и градове часове в тъмнина.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, че е разочарован от украинския президент, предава Ройтерс. Според Тръмп Зеленски не бил прочел последния мирен план, подкрепян от САЩ. 

Макар американските представители да твърдят, че са в заключителен етап на постигане на споразумение, досега няма признаци, че Украйна и Русия ще го подпишат. 

Виж още за:

    Маргарита Генчева

    Маргарита Генчева учи "Журналистика" в Софийския университет. Интересите ѝ са в областта на публицистиката, християнското богословие и международната журналистика.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Манол Глишев: "Днешните протестиращи са хора, които не се задоволяват с малко"