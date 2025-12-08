Зеленски на среща с европейски лидери за войната в Украйна

Предстои среща между украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в понеделник. Това се случва, докато САЩ натискат Украйна да приеме предложеното мирно споразумение с Русия.

„Започваме нова дипломатическа седмица – ще има консултации с европейски лидери. На първо място – въпросите на сигурността, подкрепата за нашата устойчивост и пакетите за подпомагане на нашата отбрана. Преди всичко – противовъздушна отбрана и дългосрочно финансиране за Украйна. Разбира се, ще обсъждаме общо виждане и общи позиции в преговорите“, обърна се Зеленски към украинците, цитиран от Ройтерс.

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц вече пътуват към срещата, която ще се проведе в Лондон.

Преговорите се състоят на фона на един от най-трудните за Украйна етапи във войната, която продължава вече почти четири години. Има засилени руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна, което оставя украински села и градове часове в тъмнина.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, че е разочарован от украинския президент, предава Ройтерс. Според Тръмп Зеленски не бил прочел последния мирен план, подкрепян от САЩ.

Макар американските представители да твърдят, че са в заключителен етап на постигане на споразумение, досега няма признаци, че Украйна и Русия ще го подпишат.