След потенциално ПТП в София: Трайчо Трайков взе на мушка колите със специален режим

Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков разказа за случай на автомобили със специален режим, създаващи предпоставка за ПТП насред центъра на София, заради който подава сигнал до отговорните институции.

В социалните мрежи районният кмет, издигнат от "Демократична България", пише, че днес се е возил в трамвай в центъра на София. При тръгването от спирката на пл. "Славейков" ватманът рязко натиска спирачката, при което някои от пътниците падат.

"Поглеждам светофара - червено за нас в трамвая. Аха да проведа дружеска беседа с ватмана и в същия момент пред нас прелетя двойка изтребители на специален режим - от тези, които возят най-важните и бързащи държавни мъже и жени, джип плюс Мерцедес. Светофарът беше дал път на трамвая за секунди, но от пилотната кола бяха цъкнали зелено за себе си, без много да се церемонят. Хората взеха да се кръстят, а аз, понеже така и така бях отишъл към мъжа в кабината - го заговорих и разбрах, че това се случва, по неговите думи - постоянно", разказва Трайков.

Той добавя, че идентичната ситуация, макар и не толкова опасна ситуация, му се е случила и тази сутрин в столицата.

"Възложих още днес да се подготви писмо до СДВР, НСО и дирекция "Анализ и управление на трафика" (бел. ред. към Столична община) с молба да измислят нещо, преди да е станала поредната беля", заявява районният кмет на "Средец".