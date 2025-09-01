Септември започва със слънце и облаци, от 5 до 36° през месеца

Септември започва със слънчево вчере. Днес ще има временни увеличения на облачността над Северна България, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Стара планина, където на изолирани места ще превали. Ще духа умерен, по билата - силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14 градуса.

Слънце ще грее край морето, вятърът ще е умерен. На брега термометрите ще се качат до 30°, а сред вълните от 1-2 бала - до 25 градуса.

Най-високите температури през месеца ще бъдат между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°, по-високи по Черноморието, а по високите полета на Западна България в отделни дни през втората половина на месеца – по-ниски.

Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която за равнините е между 40 и 60 л/кв.м, а за планинските райони - от 60 до 80 л/кв.м.

През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност в следобедните часове. Ще е почти без валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания, с по-голяма вероятност към 4, към 7 септември, и към края на периода. Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават.

До края на второто и през третото десетдневие изгледите са за сухо и спокойно време, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми. Малко по-голяма вероятност за по-променливо време, с условия за валежи и температури по-близки до климатичните норми има към 18-20 септември и 23-25 септември.

Астрономическата есен настъпва в 21,19 часа на 22 септември.