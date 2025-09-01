Септември започва със слънце и облаци, от 5 до 36° през месеца

01 септември 2025
Слънчево време

Снимка Архив
Есента идва след 22 дни

Септември започва със слънчево вчере. Днес ще има временни увеличения на облачността над Северна България, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Стара планина, където на изолирани места ще превали. Ще духа умерен, по билата - силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14 градуса. 

Слънце ще грее край морето, вятърът ще е умерен. На брега термометрите ще се качат до 30°, а сред вълните от 1-2 бала - до 25 градуса.

Най-високите температури през месеца ще бъдат между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°, по-високи по Черноморието, а по високите полета на Западна България в отделни дни през втората половина на месеца – по-ниски.

Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която за равнините е между 40 и 60 л/кв.м, а за планинските райони - от 60 до 80 л/кв.м.

През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност в следобедните часове. Ще е почти без валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания, с по-голяма вероятност към 4, към 7 септември, и към края на периода. Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават.

До края на второто и през третото десетдневие изгледите са за сухо и спокойно време, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми. Малко по-голяма вероятност за по-променливо време, с условия за валежи и температури по-близки до климатичните норми има към 18-20 септември и 23-25 септември.

Астрономическата есен настъпва в 21,19 часа на 22 септември. 

