Проф. Рачев: Типичната есен ще я отложим с два месеца

Слънчо си отива към екватора, есента идва, но типичната есен ще я отложим с два месеца тази година, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ.

Типичната есен ще дойде през ноември, уточни климатологът.

През първите дни на септември времето ще е слънчево, топло и сухо, каза още проф. Рачев. Край морето и сутрините ще са по-топли още дълго време. А в София тази сутрин нямаше нито един квартал с температури над 18 градуса, отчете експертът.

По думите му между центъра и източните райони разликата е била 4 градуса.

В събота навсякъде ще е над 30 градуса, на места ще стигне и 35, прогнозира проф. Рачев.