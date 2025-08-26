Проф. Рачев: Типичната есен ще я отложим с два месеца

OFFNews 26 август 2025 в 08:19 7419 0

Снимка БГНЕС/архив

Слънчо си отива към екватора, есента идва, но типичната есен ще я отложим с два месеца тази година, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ. 

Типичната есен ще дойде през ноември, уточни климатологът. 

През първите дни на септември времето ще е слънчево, топло и сухо, каза още проф. Рачев. Край морето и сутрините ще са по-топли още дълго време. А в София тази сутрин нямаше нито един квартал с температури над 18 градуса, отчете експертът.  

По думите му между центъра и източните райони разликата е била 4 градуса. 

В събота навсякъде ще е над 30 градуса, на места ще стигне и 35, прогнозира проф. Рачев. 

