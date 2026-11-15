"Заради нас и заради нашето спасение. Три христологични студии" е най-новият богословски труд на проф. Калин Янакиев. Книгата излезе по книжарниците в началото на ноември. Поканихме проф. Янакиев в подкаста на OFFNews, за да представи лично книгата си.

Коментар на водещия

Всичко е суета и гонене на вятъра. Така заключава премъдрият Еклесиаст преди хилядолетия. Към тази истина се връщат като към последна котва мъдреци, философи, писатели. Тази истина прорязва тъканта на историята с болката и неизбежността на края, който носи.

Няма да помнят вечно мъдрия, както и глупавия, казва още Еклесиаст. В крайна сметка след всички борби, битки и благородни каузи настъпва краят на човешкия живот.

Какво остава от човека след смъртта му, щом всичко на този свят е суета? Човек се ражда, умира, после друг се се ражда и отново умира. Нали няма нищо ново под слънцето, а този цикъл на живота и смъртта изглежда се повтаря вечно.

Християните вярват, че с въплъщението на Божия Син настъпва радикална промяна за света и за човека. Синът Божи става Син Човешки, за да станат синовете човешки синове Божии по думите на великия църковен учител св. Атанасий Александрийски. Човек не изчезва след последните страници от главите на своята история.

Каква тайна се разкрива на човека чрез въплъщението на Божия Син, Словото Божие Иисус Христос? Може ли истината да е това, което не е, което е различно от „биващото под слънцето“? Еклесиастът или Христос?

Какво е Откровението, на което става свидетел любимият ученик на Спасителя? По тези и други теми разсъждава преподавателят, философът и богослов проф. Калин Янакиев в новата си книга “Заради нас и заради нашето спасение”.

За новата книга на проф. Калин Янакиев

Новата книга на Калин Янакиев е посветена на христологията, на Богочовечеството на Христос (вярата, че Иисус Христос е Бог и Човек). По думите на проф. Янакиев тя се съсредточава върху въпросите "как е осветено Богочовечеството на Христос в четирите Евангелия; как виждаме това в онази зашеметяваща визия в четвърта и пета глава на Откровението или Апокалипсиса на свети Йоан Богослов и третата студия е посветена на споровете, които са се разгорели и са започнали да се разгарят в V век".

"Това, че Бог е станал човек и следователно ние сме осиновени от Бога, е нещо, което не може да бъде доказано. То трябва или да бъде прието с вяра, или ако не бъде прието с вяра, трябва да се съгласим с Еклесиаста", коментира проф. Калин Янакиев.

"Онези, които са се занимавали повече с това или онези студенти, на които аз предавам това, често пъти ги питам, излагам им едно от класическите доказателства за съществуването на Бога. Трябва да има първо основание, първа причина, защото оттам нататък, ако причините са безкрайни, безкрайна редица, нищо няма да го има. След като им привеждам доказателството, им казвам: Убедихте ли се?. "Да, убедихме се". Казвам: "Добре, повярвахте ли? Станахте ли вярващи от това, което ви приведох сега?". Не, разбира се, защото когато докажеш, че има първа причина, с това все още не си доказал, че има Бог. Бог е нещо повече от първа причина, нещо по-различно, по-фундаментално, по-свързано с живота. Има първа причина, но можеш ли да паднеш на колене пред първата причина? Можеш ли да се помолиш на първата причина? Можеш ли да поискаш умонепостижима милост за злото от първата причина? Не. Което означава, че Бог е много повече, много по-различен от това. Той е Личност. Личност, която при това от самото начало е пожелала да се свърже с човека така, щото човека и Бога да могат да говорят на аз и Ти", каза още богословът.

В разговора се обърна внимание и на богословското и философското разбиране за понятието личност.

Цялото интервю може да изгледате в YouTube канала на OFFNews.

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