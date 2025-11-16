Почина астроложката Алена

Астроложката Светлана Тилкова-Алена почина на 70-годишна възраст. Тъжната вест съобщи съпругът й Андрей.
Алена бе член на организации като Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз.
Родена на 26 януари 1955 г. в София.
Завършила е 91 Немска езикова гимназия през 1974 г. и след това Висшия икономически институт „Карл Маркс", специалност „Международни икономически отношения".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3900
1
16.11 2025 в 18:51
'Уолстрийт джърнъл': Тръмп иска да реши проблем, а Путин гледа към Петър I и Иван Грозни
Тръмп влезе в конфликт и с най-върлата си фенка
Тръмп влезе в конфликт и с най-върлата си фенка
Тръмп влезе в конфликт и с най-върлата си фенка
Мечка се разходи по улиците на Карлово. Подплаши се от преминаваща кола