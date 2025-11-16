Почина астроложката Алена

OFFNews 16 ноември 2025 в 16:27
Алена
Алена.

Астроложката Светлана Тилкова-Алена почина на 70-годишна възраст. Тъжната вест съобщи съпругът й Андрей.

Алена бе член на организации като Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз.

Родена на 26 януари 1955 г. в София.

Завършила е 91 Немска езикова гимназия през 1974 г. и след това Висшия икономически институт „Карл Маркс", специалност „Международни икономически отношения".

    3900

    1

    Manager Kim

    16.11 2025 в 18:51

    -1
    +0
    Псевдонауката астрология... Съболезнования на близките, но честно казано, не ми е тъжно за астролози и други, които пълнят главите на хората с ненаука.
     