Отново спират по четири пъти на ден трафика в посока София на АМ ''Тракия''

OFFNews 13 октомври 2025 в 07:45
АМ Тракия

Снимка БГНЕС/РОСЕН КАЛИНОВ София | България
Задръстване на АМ ''Тракия''

От днес до четвъртък влиза в сила временната реорганизация на движението по АМ "Тракия" във връзка с ремонтните дейности между 24 и 33 километър на аутобана, съобщават от АПИ.

Четири пъти на ден - в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа пътуващите в посока София от Пловдив ще бъдат спирани за 30-40 минути до отбивката за Ихтиман.

Идеята на временната мярка е пътуващите от столицата да могат да използват и трите ленти на насрещното платно в рамките на 9-километров участък. Според АПИ по този начин значително се облекчава трафикът и няма да се образуват големи тапи. В останалото време движението ще се осъществява в една лента в посока Пловдив и две ленти в посока София.

