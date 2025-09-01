От днес общественият транспорт в Хасково е изцяло електрически

От днес (01.09) общественият транспорт в Хасково е изцяло електрически, съобщиха от общинския пресцентър. Въвежда се нова автобусна линия № 104, а маршрутите по още няколко се удължават с допълнителни спирки.

Общината спечели шест нови електрически автобуса по проект „Изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност на територията на Хасково, Свиленград и Харманли“. Проектът се изпълнява по процедура „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Електробусите бяха доставени в края на февруари. Те са от последно поколение, с нулеви емисии и с достъп за хора с увреждания.

Следва разработване и пускане на мобилно приложение, което да улесни достъпа на гражданите до маршрутите и разписанията на автобусите и тролейбусите, допълниха от Общината.

Общо седем са автобусните линии в южния областен цетрър, а тролейбусите се движат по две направления.