От днес общественият транспорт в Хасково е изцяло електрически

OFFNews 01 септември 2025 в 11:36 436 1
Автобуси

Снимка Община Хасково
Електриически автобуси

От днес (01.09) общественият транспорт в Хасково е изцяло електрически, съобщиха от общинския пресцентър. Въвежда се нова автобусна линия № 104, а маршрутите по още няколко се удължават с допълнителни спирки.

Общината спечели шест нови електрически автобуса по проект „Изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност на територията на Хасково, Свиленград и Харманли“. Проектът се изпълнява по процедура „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Електробусите бяха доставени в края на февруари. Те са от последно поколение, с нулеви емисии и с достъп за хора с увреждания.

Следва разработване и пускане на мобилно приложение, което да улесни достъпа на гражданите до маршрутите и разписанията на автобусите и тролейбусите, допълниха от Общината.

Общо седем са автобусните линии в южния областен цетрър, а тролейбусите се движат по две направления.

    18373

    1

    Emigirl

    01.09 2025 в 12:22

    -0
    +0
    Честито да им е!
     
