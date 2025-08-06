Монтират се реставрираните стълбове за осветление на Дунав мост при Русе

Монтират се реставрираните стълбове при основния ремонт на Дунав мост при Русе. В периода от 30 юли до 5 август са поставени 4 от 8-те стълба на съоръжението в затворената 320-метрова отсечка в посока България, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

През изминалата седмица завърши полагането на хидроизолация на тротоарния блок в цялата затворена за строително-монтажни работи отсечка. Монтирана е армировката и е положен бетона на целия затворен за ремонт участък.

През следващата седмица ще продължи поставянето на останалите 4 стълба за осветление, а фугите в участъка ще бъдат повдигнати на необходимото ниво. Ще продължи подготовката на компроментираните повърхности, предвидени за торкретиране, монтаж на мрежи и дюбели за торкрет бетон, както и подмяна на антикорозионното покритие. Ще започне полагането на хидроизолация по пътната плоча в целия участък с дължина 320 метра.

На обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието. Дейностите се организират и извършват така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

АПИ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.