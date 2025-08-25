Мечка нападна човек край Девин, сложиха фотокапани да я следят

OFFNews 25 август 2025 в 15:55 1684 2

Снимка Архив

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян постави фотокапани за проследяване поведението на мечката, която нападна човек. Това съобщи директорът на РИСОВ – Смолян Екатерина Гаджева, предаде БТА.

Днес служители на инспекцията извършиха проверка на случая с нападнатия мъж от девинското село Лясково.

По думи на пострадалия нападението е станало в събота, 23 август, когато е разхождал двете си ловни кучета, едното от които на повод, в горска територия на около два километра от село Лясково. Пред експертите той разказва, че е бил изненадан и нападнат от кафява мечка, като е получил нараняване на палеца на дясната ръка. 

Инспекцията се самосезира за случая, тъй като сигнал не е получен и в Държавното горско стопанство „Михалково“, нито на телефон 112. Въпреки това екип отиде и извършва проверка на място в района, посочи Гаджева. Огледът на мястото сочи, че теренът е изцяло горски с диворастящи плодни храсти – типично местообитание за мечката. 

За случая съобщи кметът на Девин Здравко Иванов, който е и председател на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“.

„Когато мечката го е нападнала, кучетата са се хвърлили върху нея и той е успял да се скрие. Тя се е борила с кучетата, след което и с него. С малко мече е била и може би заради това го е нападнала“, посочи Здравко Иванов.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1705

    2

    Mumko

    25.08 2025 в 21:33

    -0
    +0
    Аре бе, нали е голям мъж ловец. Гонзо, мъж като е с пушката. Иначе плачльо

    24568

    1

    dolivo

    25.08 2025 в 20:19

    -0
    +0
    мама Меца не обича да я лаят псета.

    Мечките са защитени, но всички ловджии се опитват всячески да вземат разрешение за отстрелване.

    Какво прави тоз господин с ловни кучета из гората...
     
    X

    Ще пламне ли Сърбия? Подкаст с Димитър Бечев