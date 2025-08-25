Мечка нападна човек край Девин, сложиха фотокапани да я следят

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян постави фотокапани за проследяване поведението на мечката, която нападна човек. Това съобщи директорът на РИСОВ – Смолян Екатерина Гаджева, предаде БТА.

Днес служители на инспекцията извършиха проверка на случая с нападнатия мъж от девинското село Лясково.

По думи на пострадалия нападението е станало в събота, 23 август, когато е разхождал двете си ловни кучета, едното от които на повод, в горска територия на около два километра от село Лясково. Пред експертите той разказва, че е бил изненадан и нападнат от кафява мечка, като е получил нараняване на палеца на дясната ръка.

Инспекцията се самосезира за случая, тъй като сигнал не е получен и в Държавното горско стопанство „Михалково“, нито на телефон 112. Въпреки това екип отиде и извършва проверка на място в района, посочи Гаджева. Огледът на мястото сочи, че теренът е изцяло горски с диворастящи плодни храсти – типично местообитание за мечката.

За случая съобщи кметът на Девин Здравко Иванов, който е и председател на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“.

„Когато мечката го е нападнала, кучетата са се хвърлили върху нея и той е успял да се скрие. Тя се е борила с кучетата, след което и с него. С малко мече е била и може би заради това го е нападнала“, посочи Здравко Иванов.