''Мамо, къде е тате?'' Съпругата на арестуван общински съветник от ПП с емоционална изповед след първия учебен ден

На един от най-важните дни в живота на едно дете, то пристъпва прага на училището водено само от ръката на мама, пише Евелина Лабешка

OFFNews 15 септември 2025 в 18:05 1087 5
Евелина изпраща дъщеря си Рая на училище

Снимка Фейсбук/Evelina Labeshka
Евелина изпраща дъщеря си Рая на училище

Съпругата на арестувания общински съветник Николай Стефанов - Евелина Лабешка, написа емоционална изповед в социалните мрежи по случай първия учебен ден на дъщеря им.

Николай Стефанов бе задържан заедно с кмета на Варна Благомир Коцев и още един общински съветник на ПП в морската столица – Йордан Кателиев, в полунощ на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията (КПК). Първо бяха претърсени служебните кабинети, а след това и домовете на задържаните.

Ето какво написа Евелина Лабешка по повод изпращането на дъщеря си Рая на първия учебен ден:

"На един от най-важните дни в живота на едно дете, то пристъпва прага на училището водено само от ръката на мама.

“Мамо, къде е тате? Той няма ли да дойде поне днес? Вече много ми липсва и ми е тъжно, искам да се върне или да дойде поне на състезанието ми, да види как хубаво играя…”

Как се обясняват политически игри на шестгодишно дете? Как? Ще ви кажа! За нея тате е герой, който скоро ще се върне и ще я пази от лошите хора!
Предстои разглеждането на мярката за неотклонение на Николай и искрено се надявам съдът най-накрая да осъзнае, че чрез неправомерното задържане на хора по обвиненията “една жена каза” без доказателства, те не наказват задържаните, те наказват невръстните им деца, разрушават психиката им и си играят с човешките съдби!

Изказвам най-искрено възмущение от държавата, в която живея!

НА ДОБЪР ЧАС, РАЯ!
Скоро всички ще сме заедно!”

Послание от татко ѝ…"

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3248

    5

    user4eto

    15.09 2025 в 18:57

    -0
    +10
    СребъренЛок ти откъде знаеш, че взимат да не си им помагал?
    Двата шопара като градат с фитилиситите си задници, защо не са в зандана?
    И не в зандана, а кожите им трябва да висят от някой уличен стълб.

    3248

    4

    user4eto

    15.09 2025 в 18:55

    -0
    +0
    Двата шопара ще мрат в адски мъки!

    1605

    3

    СребъренЛок

    15.09 2025 в 18:51

    -3
    +0
    О, извинете, иконите на ПП никога не крадат, те взимат каквото трябва. Пък ако лапнат малко повечко, перят пръст към Боко и Пеееефффски и викат, ама вижте те колко откраднаха, а нас хванаха

    1605

    2

    СребъренЛок

    15.09 2025 в 18:48

    -3
    +0
    - Мамо, къде е тате?
    - Краде пари, миличко, ама го хванаха.
    И тя се разплака горко.
    Съсипахте психиката на това дете, ей. Гледайте как се прави професионално с внуците на Боко Тиквата при ареста и се учете.

    142

    1

    Октим

    15.09 2025 в 18:47

    -0
    +3
    Ще дойде и това време когато мръсната престъпна сган започваща от двете свини и завършваща с мафиозките съд и прокур(В)атура бял ден няма да види!!!
     
    X

    Как Русия съобщи, че ни обявява война. Камен Невенкин вади непоказвани документи за 9.09.1944 г.