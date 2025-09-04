Кметът на Перник предложи две решения за водната криза в Брезник

Брезник може да се включи към язовир "Студена", който в момента е почти пълен и може да обслужи още един град с мащабите на Перник. Вторият вариант е язовир „Мещица“, изграден по държавна програма, за който в момента се извършват проби на водата.

Това каза кметът на Перник Станислав Владимиров по бТВ. Областният град бе изправен пред тежка водна криза през 2019 година. За разлика от Перник, Брезник няма връзка с голямата водопреносна мрежа. Градът разчита единствено на язовир „Красава“, който в момента е в критично състояние. Водата там е опасна за пиене и дори негодна за битови нужди, обясни Владимиров.

„Водосборът е много малък и дори при снежна зима язовирът няма как да се напълни. Това е дългосрочен проблем, който може да продължи години“, предупреди той.

В краткосрочен план Брезник залага на сондажи. „Всяка алтернатива е смислена, ако дава устойчиво решение. Всичко друго е временно кърпене“, подчерта кметът. По думите му най-ранният срок за изграждане на връзка между мрежите на Брезник и Перник е година и половина – заради процедурите по проектиране, избор на изпълнител и евентуални отчуждения.

За водната криза в Плевен Владимиров коментира, че хората там трябва да разберат, че "пред тях предстоят месеци, може и години, през които те ще бъдат в много тежка ситуация“.

Според него „в Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема“ с безводието.