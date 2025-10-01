И Радев награждава волейболните герои

Волейболните национали
Волейболните национали.

Националният отбор на България по волейбол, който спечели сребърни медали на световното първенство, ще бъде удостоен с почетни плакети от президента Румен Радев.

На тържествена церемония в Гербовата зала на Президентството държавният глава ще връчи отличията на световните вицешампиони след силното им представяне на първенство във Филипините.

С плакети ще бъдат удостоени също треньорският щаб и Българската федерация по волейбол.

Сребърните ни медалисти се прибраха в България вчера сутринта.

Хиляди се събраха снощи на площад "Св. Александър Невски" в София, за да поздравят волейболните ни състезатели след успеха.

    helper68

    01.10 2025 в 08:27

    Оффф, даде ли им по един апартамент, като по тошево време, или само снимка пред знамето?
     