И Радев награждава волейболните герои

Националният отбор на България по волейбол, който спечели сребърни медали на световното първенство, ще бъде удостоен с почетни плакети от президента Румен Радев.

На тържествена церемония в Гербовата зала на Президентството държавният глава ще връчи отличията на световните вицешампиони след силното им представяне на първенство във Филипините.

С плакети ще бъдат удостоени също треньорският щаб и Българската федерация по волейбол.

Сребърните ни медалисти се прибраха в България вчера сутринта.

Хиляди се събраха снощи на площад "Св. Александър Невски" в София, за да поздравят волейболните ни състезатели след успеха.