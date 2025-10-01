И Радев награждава волейболните герои

Националният отбор на България по волейбол, който спечели сребърни медали на световното първенство, ще бъде удостоен с почетни плакети от президента Румен Радев.
На тържествена церемония в Гербовата зала на Президентството държавният глава ще връчи отличията на световните вицешампиони след силното им представяне на първенство във Филипините.
С плакети ще бъдат удостоени също треньорският щаб и Българската федерация по волейбол.
Сребърните ни медалисти се прибраха в България вчера сутринта.
Хиляди се събраха снощи на площад "Св. Александър Невски" в София, за да поздравят волейболните ни състезатели след успеха.
01.10 2025 в 08:27
