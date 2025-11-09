Екобулпак възобновява обслужването на цветните контейнери в 16 района на София

"Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от 10 ноември (понеделник) по график. В рамките на няколко дни ще положим усилия да бъдат наваксани и пропуснатите от последните дни обслужвания".

Това съобщиха в неделя вечерта от Екобулпак България АД. На 6 ноември фирмата съобщи, че спира да обслужва цветните контейнери в 16 района на София. Районите са Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Красна поляна, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Овча купел, Надежда, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина.

"Екобулпак България АД е дружество, което работи със Столична община от 2005 г. и изпълняваме отговорно задълженията си за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки. Считаме, че създалата се ситуация се политизира и това не води до конструктивен диалог за разрешаване на спорните въпроси. Нашето желание не е да възпрепятстваме хората да събират разделно отпадъците си и да утежняваме допълнително ситуацията със сметосъбирането в град София. Напротив - нашата цел е да насърчаваме хората да използват цветните контейнери по предназначение. Тази ситуация се случва по време на мащабна информационна кампания, усилия за която са обединили всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки в България. Затова обявяваме, че обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре 10.11 (понеделник) по график. В рамките на няколко дни ще положим усилия да бъдат наваксани и пропуснатите от последните дни обслужвания" - заявиха днес от Екобулпак България.

"Отново настояваме за среща с ръководството на Столична община в лицето на г-н Васил Терзиев, тъй като считаме че само така можем да достигнем до трайно решаване на въпросите, което ще е най-вече в полза на софиянци" - заявяват още от дружеството.