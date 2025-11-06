Екобулпак иска среща с кмета Терзиев, след като спря да обслужва цветните контейнери в 16 района

"Искрено се надяваме, че комуникацията със Столична община в лицето на кмета г-н Терзиев може да бъде възобновена и да бъде организирана среща, на която всяка от страните да изложи позициите си и заедно да намерим решение на натрупаните проблеми". Това заявиха от Екобулпак България АД, след като стана ясно, че фирмата спира да обслужва цветните контейнери в 16 района на София.

Районите са Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Красна поляна, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Овча купел, Надежда, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина.

Действията на Екобулпак са недопустими, МОСВ да упражни контрол, призоваха по-рано днес от Столична община.

"Повече от година нашето настояване за среща и диалог с ръководството на Столична община остана без отговор, поради което Екобулпак България АД е принудено да преустанови обслужването на съдовете за разделно събиране в посочените 16 района, както и предварителното третиране на отпадъците от опаковки, считано от 06.11.2025 г., поради запълнен капацитет за приемане и складиране на отпадъци в резултат на неизпълнение на поетите договорни задължения от Столична община" - отговориха от фирмата в четвъртък вечерта.

Публикуваме пълния текст на позицията на Екобулпак България АД:

"Екобулпак България АД е организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която осъществява своята дейност повече от 20 години, като изпълнява всички свои законови и договорни отношения. Уверяваме столичани, че решението за преустановяването на обслужването на системата за разделно събиране в 16 района на Столична община беше взето трудно и беше обусловено от обективната невъзможност за осъществяване на тази дейност в условията, в които ни поставя Столична община.

Предистория: Съгласно сключените договори със Столична община Екобулпак България АД се задължава да организира дейностите по разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло в 16 столични района: Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Красна поляна, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Надежда, Овча Купел, Панчарево, Подуяне, Сердика и Слатина. Съгласно чл. 2 от сключените договори Столична община поема разходите за депонирането на негодните за рециклиране отпадъци от опаковки, оставащи след предварителното третиране на събираните от системите за разделно събиране отпадъци.

В нарушение на постигнатите договорености директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) тенденциозно и неоснователно отказва достъп до депото за неопасни отпадъци „Садината“ на камионите на Екобулпак България АД, превозващи негодните за рециклиране отпадъци, сепарирани от системите за разделно събиране в Столична община.

Отказът на депото да приема негодните за рециклиране отпадъци от опаковки доведе до натрупване на големи количества отпадъци в базата на Екобулпак България АД, респективно до запълване на капацитета на площадката и блокиране на процеса по предварително третиране на събраните от системата отпадъци. Производственият процес предполага обработка на входящия отпадък и извеждане на сепарираните фракции отпадъци по съответните направления. Невъзможността за предаване на негодните за рециклиране отпадъци на депото доведе до запълване на площадката и за невъзможност за приемане нови входящи отпадъци. За този проблем Екобулпак България АД многократно е алармирала Столична община още от 2024 г.:

- Писмо от 21.05.2024 г. до г-жа Надежда Бобчева относно 207 тона задържан отпадък за депониране;

- Писмо от 25.07.2024 г. до г-жа Надежда Бобчева относно недопускане на камиони с негодни за рециклиране отпадъци до депо „Садината“;

- Писмо от 28.07.2025 г. до г-жа Надежда Бобчева с настояване за приемане на негодните за рециклиране отпадъци до депо „Садината“ и представяне на доказателства за охарактеризиране на отпадъка от РИОСВ-София;

- Писмо от 03.11.2025 г. до г-н Васил Терзиев относно невъзможността за осъществяване на дейностите по разделно събиране и предварително третиране на отпадъци от опаковки, поради отказът на Столична община да приема негодните за рециклиране отпадъци, сепарирани от системите за разделно събиране.

Видно от представената по-горе хронология, проблемът датира от пролетта на 2024 г. и твърденията на Столична община, че Екобулпак България АД има „необичайно активно поведение“ точно по време на кризата със сметосъбирането, са неверни. Повече от година нашето настояване за среща и диалог с ръководството на Столична община остана без отговор, поради което Екобулпак България АД е принудено да преустанови обслужването на съдовете за разделно събиране в посочените 16 района на Столична Община, както и предварителното третиране на отпадъците от опаковки, считано от 06.11.2025 г., поради запълнен капацитет за приемане и складиране на отпадъци в резултат на неизпълнение на поетите договорни задължения от Столична община.

На следващо място бихме искали да обърнем внимание, че има съществена разлика между понятията „рециклируем отпадък“ и „негоден за рециклиране отпадък“. Рециклируемият отпадък става негоден за рециклиране, когато е замърсен до степен, в която рециклиращите заводи не мога да го включат в производствения процес, тъй като ще влоши качеството на рециклираната суровина. Негодните за рециклиране отпадъци, независимо от материала, могат да бъдат само депонирани. В този смисъл е съвсем нормално в сепарираните от системите за разделно събиране да има рециклируеми отпадъци, които обаче да са негодни за рециклиране, поради тяхното влошено качество. Изнесените от Столична община в публичното пространство снимки на отпадъци с твърдението, че отпадъците са рециклируеми, по никакъв начин не доказват, че те са годни за рециклиране и че са предадени от Екобулпак България АД.

Недоумение буди и твърдението на Столична община, че Екобулпак България АД се опитва да блокира системата за сметосъбиране в р-н Люлин, при положение, че от началото на кризата беше увеличена кратността на обслужване на цветните контейнери в този район. Напомняме, че обслужването на цветните контейнери не се заплаща от Столична община и съдействието от страна на Екобулпак България АД беше продиктувано единствено от увереността, че само чрез съвместните усилия на всички участници в процеса по управление на отпадъците могат да се постигнат добри резултати.

В заключение бихме искали да отбележим, че Екобулпак България АД не желае да прекратява обслужването на системата за разделно събиране в Столична община, но неизпълнението на сключените договори от страна на Общината прави невъзможно по-нататъшното осъществяване на дейностите по разделно събиране и предварително третиране на отпадъците от опаковки, поради изчерпания капацитет на площадката, на която те следва да се осъществяват. Искрено се надяваме, че комуникацията със Столична община в лицето на кмета г-н Терзиев може да бъде възобновена и да бъде организирана среща, на която всяка от страните да изложи позициите си и заедно да намерим решение на натрупаните проблеми.

Екобулпак България АД изразява своята готовност да възобнови нормалното обслужване на системата за разделно събиране при постигане на съгласие по спорните въпроси."