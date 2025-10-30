Два кралски питона и смок хвърлиха в паника блок във 'Враждебна'

Два кралски питона и смок мишкар бяха изловени от апартамент в столичния квартал "Враждебна" и хвърлиха в паника обитателите на блока. Влечугите бяха хванати по сигнал.

В акцията по залавянето на змиите са участвали полицията, РИОСВ–София и район "Кремиковци". Оказало се, че животните се отглеждат незаконно, без регистрация и документи за произход, и ще бъдат предадени на зоопарка.

РИОСВ напомня, че кралският питон е обект на CITES (конвенцията за търговия със застрашени видове) и се държи само с разрешителни. Смокът мишкар е защитен по Закона за биологичното разнообразие – домашното му отглеждане е забранено.

Трита редки вида са изведени от дома, а съседите са спасени от нежелани "съквартиранти".

Това обаче не е изолиран случай на домашен терариум. През 2024 г. властите са извадили алигатор от дупка в частен имот.