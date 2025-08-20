Близки на загинал в катастрофа с АТВ излязоха на протест, искат арест за извършителя

Близки на мъж, загинал в катастрофа с АТВ в София, излязоха на протест в столицата. Те питат защо шофьор, който помете и уби човек с АТВ в София, все още е на свобода?

Инцидентът е от средата на юли. Тогава в столичния квартал "Христо Ботев" лек автомобил удря АТВ с двама души на него. В резултат единият от пътниците на АТВ-то получава тежки травми и умира, а другият и до ден-днешен не е в състояние да се движи и да говори за случилото се.

Според полицията виновният водач е навлязъл в насрещното движение с висока скорост. Соченият за извършител е и с условна присъда. Оказва се обаче, че той все още не е задържан, а близките на починалия мъж твърдят, че шофьорът, причинил фаталната катастрофа, продължава да се движи свободно из квартала.

Загиналият Асен е баща на три деца. Брат му – Денчо Димитров, разказа, че соченият за извършител Валентин Асенов е на 19 години.

"Той е осъждан за побой и грабеж. Проблемно момче е. Всички го знаят в махалата", казва Денчо за Нова теелевизия.

По думите му след инцидента убиецът на брат му е дал положителен тест за амфетамини. В колата също били открити наркотици.