Без метро от Горна баня до Хаджи Димитър днес и утре

Метрото от "Горна баня" до "Хаджи Димитър" - линия 3, няма да работи днес и утре, съобщиха от Метрополитен.

Причината е предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. „Владимир Вазов“ и необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение.

Линия 3 ще бъде затворена за търговска експлоатация за периода от 00:00 часа на 8 ноември до 24:00 часа на 9 ноември.

През този период ще бъде осигурен заместващ автобус М3, който ще спира само на автобусните и тролейбусни спирки в района на метростанциите.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство на ползващите линия 3 и благодарим за проявеното разбиране, пишат още от Метрополитен.