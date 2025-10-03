28 тежки катастрофи в страната за ден, четирима са загинали

Четирима души са загинали, а 40 са ранени 28 тежки при катастрофи в страната през последното денонощие, съобщи МВР, цитирано от БТА.
В София са регистрирани четири тежки и 49 леки пътнотранспортни произшествия, при които четирима души са пострадали.
От началото на месеца са станали 38 катастрофи, с четирима загинали и 53 ранени.
От началото на годината са регистрирани 5170 пътнотранспортни произшествия, при които 330 души са загубили живота си, а 6471 са пострадали.
03.10 2025 в 09:18
