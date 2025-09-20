Тайната на Масарик: Хората обичат да бъдат глупави, но не им позволявайте - спорете с тях

В замъка в село Лани беше отворен мистериозен плик, пазен десетилетия в Чешкия национален архив.
В продължение на години около запечатания плик в архива витаеха легенди – мнозина вярваха, че в него се крие послание от смъртното ложе на Томаш Гариг Масарик, първия президент на Чехословакия.
В записките Масарик дава съвети как да се организира погребението му, констатира, че краят му наближава.
Но най-голямо внимание предизвикаха разсъжденията му за обществото и образованието:
"Ако сте заобиколени от необразовани и глупави хора, няма как да постигнете големи резултати. Хората са доволни да бъдат глупави, но не им позволявайте това – продължавайте да спорите с тях".
Оказа се, че записките датират от лятото на 1934 г., когато Томаш Гариг Масарик е бил тежко болен и обкръжението му се е страхувало за живота му.
Записките са направени на английски от сина му Ян Масарик – бъдещ външен министър на Чехословакия. Томаш Масарик умира през 1937 г.
След смъртта на Масарик документите преминават през ръцете на Ян Масарик, вероятно пътуват с него до Лондон, връщат се в Прага, а след мистериозната смърт на Ян през 1948 г. попадат при секретаря му. Оттам пликът преминава през Шотландия и Франция, за да се върне в Чехия след падането на комунизма. През 2005 г. един от някогашните сътрудници на Ян Масарик депозира плика в Националния архив с условието да остане запечатан още 20 години. Причината за това все още не е ясна.
20.09 2025 в 18:09
