Турнето на Орлин Горанов ''Бъдеще време'' завършва с концерт в НДК

Турнето „Бъдеще време“ на Орлин Горанов, „Акага“ и „Тайният оркестър“ завършва тази вечер, 1 октомври, с концерт в зала 1 на НДК, съобщават организаторите.

„Бъдеще време“ е среща на поколения и стилове – вечните български песни на Орлин Горанов, фънк, фюжън и джаз енергията на „Акага“ и фината класическа звучност на младите виртуози от „Тайният оркестър“. Единство на традиция и иновация, което доказва, че музиката има силата да вдъхновява, да сближава и да рисува път напред“. Спектакълът предлага не просто концерт, а емоция, енергия и красиво разказани истории – песни, които оживяват в нови концертни аранжименти и жива оркестрация“, разказват организаторите.

Специално за турнето, което започна на 5 юли в Стара Загора и премина през Бургас, Варна, Плевен, Шумен, Велико Търново, Пловдив, Русе, са подготвени нови композиции, вдъхновени от духа на проекта. Всяка песен разказва за мечтите, за любовта и за силата на изкуството да прави света по-красив.

„Музиката е като времето – тя няма възраст, не познава граници и свързва поколенията по начин, който само изкуството може. „Бъдеще време“ е нашият начин да покажем, че красивото, стойностното и истинското винаги ще намира своя път, когато е споделено с любов. Щастлив съм, че с „Акага“ и „Тайният оркестър“ създадаме един музикален мост между миналото, настоящето и бъдещето. Защото хубавата музика има една-единствена мисия – да докосва душите“, казва Орлин Горанов.

Както OFFNews съобщи, изпълнителят представи новата си песен "Бъдеще време" на 1 септември. Музиката, текстът и аранжиментът на песента са на Джийсън Брад Люис, който е и режисьор на видеото.