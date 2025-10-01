МОЛЕЦ представят новата си песен ''ВЕЧЕ ЗНАМ'' (видео)

След близо седем месеца подготовка, МОЛЕЦ издават нова песен! Парчето е озаглавено „ВЕЧЕ ЗНАМ“ и е създадено в колаборация с двама от най-значимите български музиканти – световно признатия майстор на кавала Теодосий Спасов и изключителния барабанист и перкусионист Стоян Янкулов – Стунджи. Премиерата на песента е днес и вече може да бъде слушана във всички музикални платформи.

Видеоклипът към „ВЕЧЕ ЗНАМ“ отново е дело на режисьора Крис Захариев, а оператор е Пламен Каменов, тандем, с който групата продължава успешното си партньорство. Визията обещава отново да бъде силна и въздействаща, в духа на стандарта, който „Молец“ поддържа в цялото си творчество.

Премиерата на песента идва само няколко седмици преди големите акустични концерти на групата в Зала 1 на НДК – на 4 и 5 ноември 2025 г. И на двете дати групата ще представи най-новия си албум „ПАРАКЛИС“ в специални акустични аранжименти, които ще прозвучат за първи и последен път именно в този формат. С участието на над 10 музиканти, вокалното трио „Фида“ и струнен квартет, спектаклите обещават незабравимо музикално преживяване.

Билети за концертите „ПАРАКЛИС“ – АКУСТИЧНО може да откриете в мрежата на Ивентим.

Събитията се реализират с генералната подкрепа на Pepsi.

Подробности и последни новини за групата може да следите в официалната Фейсбук страница или Инстаграм профила на „Молец“.