Графа започва онлайн поредица ''Приятно ми е, Влади''

OFFNews 03 октомври 2025 в 16:35 214 0
Графа

Снимка Монте мюзик
Графа

Графа започва онлайн поредица „Приятно ми е, Влади“, информират от „Монте мюзик“.

По думите им артистът е поел на път, заедно с режисьора Крис Захариев, музиканта Венци Трифонов и малък екип. Целта е била да се намери гайдар за песента „Вековна гора“.

„По пътя се случват неочаквани срещи. На бензиностанция обикновена спирка се превръща в малък концерт, след като Графа запява с китара, а Венци се включва с импровизация. В село Стойките възрастна учителка не сдържа сълзите си, когато чува „Вековна гора“ на живо. А в края на пътуването, когато надеждата вече се губи, овчар изненадва екипа с думите: „Аз съм гайдар“, разказват от екипа на Графа.

Графа ще има концерт на 15 ноември в „Арена 8888 София“.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     