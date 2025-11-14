Големият ни барабанист Христо Йоцов с държавна награда

Проф. Христо Йоцов получи държавната награда "Св. Паисий Хилендарски" на церемония в Гранитната зала на Министерския съвет. Наградата му бе връчена от министър-председателя Росен Желязков в присъствието на министъра на културата Мариан Бачев, ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев.

Тази награда носи името на най-големия будител на българския народ – Паисий Хилендарски, който със словото си събуди националното достойнство и даде път на много будители на българския народ, заяви премиерът Желязков. Той каза, че не само словото е онази отправна точка на човешкото разбиране за съзнание, за бит и за емоция. Музиката е не по-малко силна стихия, която отприщва доброто, смисленото, емоционалното, емпатията в човека, добродетелите във всеки един от нас. Вие сте олицетворение на това, защото сте будител не само като изпълнител, а и защото "заразявате" много млади хора, обърна се към Йоцов премиерът. Вие през целия си път сте се обграждали с млади хора и сте предавали онова умение да заразявате публиката с красотата на музиката, добави министър-председателят.

Според него отдавна ударните инструменти не са просто ритъм, а средство за музициране и за мелодия. Отдавна ударните инструменти са сърцето на всяка музика, каза министър-председателят. Желязков изброи творците, с които е Йоцов е работил, сред които са Вили Казясан, Хилда Казасян, Милчо Левиев, Теодосий Спасов, Симеон Щерев и много други, "които отдавна сме ги възприели като част от мозайката на българската култура". Смисълът на наградата е лауреатът да бъде нареден в пантеона на българските будители. Желязков пожела на Йоцов още много последователи, дълги години творчески успех, хармония, мелодия и ритъм.

Свикнал съм да бъда на сцена, но това е толкова вълнуващо, че не е за вярване, заяви при получаване на наградата Йоцов. Както аз, така и всички почтени и достойни българи, носители на тази награда, не са се стремели към нея. Те просто са си вършили работата всеотдайно, каза композиторът. Той каза, че за него е голяма чест да бъде приет в клуба на достойните българи, носители на тази награда. Будителите са най-ценното нещо и трябва да бъдат гордост за българската действителност.

Професор Христо Йоцов е джаз инструменталист, композитор, аранжор и педагог, завършил Националната музикална академия в класа на проф. Добри Палиев. Той има над 30 издадени албума, свири с водещи музиканти у нас и по света и е автор на музика за джаз, театър, филм и симфонични състави.

Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ е учредена с постановление на Министерския съвет през 2000 г. и се присъжда за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции, посочват от информационната служба.